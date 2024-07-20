Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
Yetkililerce alınan karar sonrası jandarma ve cankurtaran ekipleri, sahilde bulunanları uyarırken sahil güvenlik ekipleri de denizden kontrol başlattı.
Yasağın ardından bazı kişiler başka sahillere giderken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.
Ekipler, anonslarla denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Bartın sahillerinde denize giriş yasağı - Son Dakika
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