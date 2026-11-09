Bartın Ulus\'ta 2 gün süren kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Soğukcaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1040 rakımlı Isırganlı köyünde ise 35 santimetreye ulaştı. Sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu Geçidi'nde 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol ulaşıma açık tutuldu. Kar ve sisle kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

ISIRGANLI KÖYÜNDE KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETRE

Ulus ilçesine bağlı 80 haneli Isırganlı köyünde de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Sonbaharda ağaçların yaprakları üzerine düşen karla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana Isırganlı köyü yolu dün akşam İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Güneşin açmasıyla beyaza bürünen köyde oluşan manzara, dronla görüntülendi.