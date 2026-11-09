Bartın Ulus'ta 2 gün süren kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Ulus'ta 2 gün süren kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus\'ta 2 gün süren kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Soğukcaksu Geçidi'nde 2 gün etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. 80 haneli Isırganlı köyünde kalınlık 35 santimetreyi bulurken, köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden açıldı ve bölge dronla görüntülendi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Soğukcaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 1040 rakımlı Isırganlı köyünde ise 35 santimetreye ulaştı. Sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu Geçidi'nde 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol ulaşıma açık tutuldu. Kar ve sisle kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

ISIRGANLI KÖYÜNDE KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETRE

Ulus ilçesine bağlı 80 haneli Isırganlı köyünde de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Sonbaharda ağaçların yaprakları üzerine düşen karla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana Isırganlı köyü yolu dün akşam İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı. Güneşin açmasıyla beyaza bürünen köyde oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
İl Özel İdaresiBartınGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
12:00
Eski Bakan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Eski Bakan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
11:53
Aziz Yıldırım’dan dev operasyon Dünya yıldızı İstanbul’da
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın Ulus'ta 2 gün süren kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android