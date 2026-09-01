Bartın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin huzursuz bacak sendromu çorabı TÜRKPATENT'ten tescil aldı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin huzursuz bacak sendromu çorabı TÜRKPATENT'ten tescil aldı

Bartın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin huzursuz bacak sendromu çorabı TÜRKPATENT\'ten tescil aldı
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle geliştirilen, huzursuz bacak sendromuna yönelik basınç, vibrasyon ve elektrik uyarımı yapan yenilikçi çorap sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model olarak tescillendi. Sistem, hastanın bacak hareketlerini sensörlerle algılayıp uyarım yöntemlerini otomatik ve farklı kombinasyonlarla uygulayarak tedaviye destek oluyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğinde, huzursuz bacak sendromuna yönelik geliştirilen yenilikçi çorap sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model olarak tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Huzursuz Bacaklar Sendromunda Farklı Kombinasyonlarda Basınç, Vibrasyon ve Transkütan Elektrik Uyarımı Yapan Çorap Sistemi" adı verilen buluş, huzursuz bacaklar sendromunda kullanılmak üzere farklı uyarım yöntemlerini giyilebilir sistemde bir araya getiriyor.

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile YTÜ'den Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel, Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Prof. Dr. Derya Karadeniz ve Merve Aktan Süzgün tarafından geliştirilen sistemde basınç, vibrasyon ve transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) yöntemleri birlikte kullanılabiliyor.

Sistemin alt bacak bölümünde, hastanın şikayetlerine ve hekim tarafından belirlenen bölgeye göre konumlandırılabilen titreşim motorları ve IMU sensörleri yer alıyor.

Çorabın alt bacağı çevreleyen elastik manşetinin içerisine hava gönderen elektrikli pompa, bacak üzerinde kontrollü basınç oluşturuyor. Basınç sensörü aracılığıyla da manşetin bacak üzerinde oluşturduğu basınç ölçülüyor.

IMU sensörleri ise bacak hareketlerini algılayarak elde edilen verileri kontrolcüye aktarıyor.

Uyarım yöntemleri hareket verilerine göre uygulanıyor

Sistem içerisindeki kontrolcü, sensörlerden elde edilen hareket verilerini otomatik olarak işleyerek hareketlerin frekans ve periyotlarını hesaplıyor ve hareketleri periyodik veya periyodik olmayan şekilde sınıflandırıyor.

Bu veriler doğrultusunda hastaya basınç, vibrasyon ve transkütan elektrik uyarımının farklı kombinasyonlarda uygulanması sağlanıyor.

Sistem, uygulama sırasında bacak hareketlerindeki değişimleri de takip ederek kayıt altına alabiliyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin bilimsel bilgi ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalar üretmeye devam ettiğini belirterek, Aktan ve proje ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Huzursuz bacak sendromu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin huzursuz bacak sendromu çorabı TÜRKPATENT'ten tescil aldı - Son Dakika

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