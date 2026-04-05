Barzani, Erbil'deki Saldırıları Kınadı

05.04.2026 16:09
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na yönelik saldırıları kınadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu ile sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları şiddetle kınadıkların ifade etti.

Barzani, Erbil'e yönelik saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan terörist milislerin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıları "kasıtlı eylemler" olarak nitelendiren Barzani, bu tür eylemlerin IKBY ve Irak'ın güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğunu ve "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Barzani, "Bağdat'taki federal hükümete, bu yasa dışı silahlı gruplara ve milislere karşı derhal, kararlı ve somut adımlar atması için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Federal hükümetin, bu terörist saldırıları engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için tüm imkanları kullanması zorunludur." ifdelerine yer verdi.

Yerel kaynaklara göre, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaşın başından bu yana Irak'ın Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 650'nin üzerinde insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirildi; bu saldırıların 516'sı Erbil'e yönelik idi.

Kaynak: AA

Advertisement
