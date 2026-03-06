Barzani ve Bahreyn Kralı'ndan Kritik Görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "bölgedeki son gelişmeleri" ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Al Halife telefonda görüştü.

Açıklamada ikilinin, başta Bahreyn, Irak ve IKBY'deki gelişmeler olmak üzere bölgedeki genel durum, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalardaki son gelişmelerin yanı sıra bunların sonuçları hakkında konuştukları kaydedildi.

Barzani ve Al Halife, "artan saldırılar ve tırmanan gerginlik konusunda derin endişelerini" dile getirdi.

Taraflar, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı korumak için ikili işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.