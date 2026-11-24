Yaprak Gürkan Nar, kız kardeşi Başak Gürkan'ın boşanma aşamasında olan eşi ve kayınpederi tarafından öldürüldüğünü, savcılık mütalaasında eşi Barış Arslan hakkında beraat talep edildiğini belirterek, "Başak'ı kaybedeli bir yılı geçti. Acımız çok büyük. Bizi bir karanlığın içinde gömdüler. Ama 20 Kasım günü bu mütalaanın verilmesi bizi o gün yeniden öldürdü" dedi.

5 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, geçtiğimiz yıl Ankara'da boşanmak üzere olduğu eşinin babası tarafından öldürülen Başak Gürkan'ın kız kardeşleri Yaprak ve Işıl Gürkan'la Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Başak Gürkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan tarafından 5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesine ilişkin davada, savcının Barış Arslan hakkında beraat talep etmesine tepki gösteren Karaca, "Başak Gürkan'ın hikayesi bu ülke kadınların nasıl öldürüldüğünün, öldürülürken nasıl yalnız bırakıldığının ama asıl olarak da öldürüldükten sonra adaletin kadınlardan, kadınların sevdiklerinden nasıl esirgendiğinin de bir hikayesi" dedi.

Kadın cinayeti davalarında kadınların yaşamlarının, tercihlerinin ve boşanma taleplerinin didik didik edildiğini, ancak öldüren erkeklerin sorumluluğu söz konusu olduğunda hukukun duvarlara çarptığını söyleyen Karaca, "Kadınlara hayatları boyunca susmaları, idare etmeleri, sabretmeleri, aileyi ayakta tutmaları ve ne yaşarlarsa yaşasınlar o ailenin içinde kalmaları tembihleniyor" diye konuştu.

MÜTALAA BİZİ YENİDEN ÖLDÜRDÜ

Başak Gürkan'ın kız kardeşi Yaprak Gürkan Nar, ablası Başak Gürkan'ın Ankara Batıkent'te 5 yaşındaki kızının önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürüldüğünü anlattı. Başak Gürkan'ın vahşice dövüldüğünü ve boğazından kesilerek 22 kez bıçaklandığını belirten Nar, 20 Kasım'da gerçekleşen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti ve savcının değiştiğini ifade etti. Yeni savcının, dosyadaki delilleri görmezden gelerek Barış Arslan'ın olayda sorumluluğu olmadığını savunduğunu ve beraatini istediğini belirten Nar, "Başak'ı kaybedeli bir yılı geçti. Acımız çok büyük. Bizi bir karanlığın içinde gömdüler. Ama 20 Kasım günü bu mütalaanın verilmesi bizi o gün yeniden öldürdü" dedi.

DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Davanın siyaset üstü olduğunu ve bütün partilerin, kadınların ve toplumun takip etmesi gerektiğini söyleyen Nar, "Ablamın sesini kestiler ama bizim sesimizi kesemeyecekler. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Nefesimiz yetene kadar" ifadesini kullandı.