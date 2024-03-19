Başakşehir Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

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Başakşehir Belediyesince, 2025 - 2029 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlığına ilişkin Stratejik Plan Dış Paydaş Analizi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, belediye binasında gerçekleşti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademisyenler, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, iş gücü temsilcileri, eğitim kurumları, site yöneticileri ve muhtarlar başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte yürütülen çalıştay sonuçlarının önemli bilgiler ve detaylar sunacağını kaydetti.

Çalıştay sonucu ortaya çıkan planlamaları uygulayacaklarını aktaran Kartoğlu, geçmiş yıllarda yapılan çalıştay sonuçlarının Başakşehir'de kaliteli ve güzel bir yaşam oluşturduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bugünkü çalıştayımızda 6 tane masamız var ve farklı başlıklarla bu çalıştay neticelenmiş olacak. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar aynı zamanda bizim veri olarak başka kurumlarla da paylaşacağımız, başka şehirler için de faydalı olacağını düşündüğümüz veriler olacak. Önce şehrimizde, daha sonra farklı alanlarda kullanılacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun. İlçeyi gelecek yüzyıla hazırlamış olacağız."

Akademisyenlerin de sunum yaptığı çalıştayda altyapı ve kentsel dönüşüm, sürdürülebilir çevre yönetimi, sağlık ve sosyal hizmetler, inovasyon ve teknoloji, kurumsal gelişim ve kurumsal hizmet yönetimi, kültür sanat, spor ve eğitim gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.