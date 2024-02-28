Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi\'nde hasta yakınından servis kapısına tekme

İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını avukat F.F. servis kapısına tekme attı. Ziyaret saati dışında olduğu gerekçesiyle içeri girmesine izin verilmeyen F.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olay 24 Şubat akşam saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Avukat F.F. hastanede bulunan yakınını ziyaret etmek istedi. İddiaya göre görevliler ziyaret saati olmadığını belirterek izin vermedi. Tartışmadan sonra ayrılan ancak bir süre sonra geri gelen F.F., içeri girmekte ısrar etti. Alınmayınca da bir kaç kez kapıyı tekmeledi. Alkollü olduğu ileri sürülen F.F. bölgeye sevk edilen polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. F.F.'nin gözaltı işlemi sırasında da kendisini gözaltına alamaya yasal yetkilerinin olmadığını belirterek polise karşı çıktığı belirtildi.
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