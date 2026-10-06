Başakşehir'de 5 öğrencinin yaralandığı saldırıya Eğitim Gücü Sen'den tepki geldi - Son Dakika
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Başakşehir'de 5 öğrencinin yaralandığı saldırıya Eğitim Gücü Sen'den tepki geldi

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Başakşehir\'de 5 öğrencinin yaralandığı saldırıya Eğitim Gücü Sen\'den tepki geldi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Başakşehir'de bir okulda 5 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıya tepki gösterdi. Özat, okullarda ve toplumun farklı alanlarında artan şiddetin ciddiyetle ele alınması, önleyici çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Son dönemde yalnızca okullarımızda değil, toplumun farklı alanlarında karşı karşıya kaldığımız şiddet olaylarındaki artış, üzerinde ciddiyetle durulması gereken toplumsal bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir'de öğrenciler arasında yaşanan ve 5 öğrencimizin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet olayını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, evlatlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Son dönemde yalnızca okullarımızda değil, toplumun farklı alanlarında karşı karşıya kaldığımız şiddet olaylarındaki artış, üzerinde ciddiyetle durulması gereken toplumsal bir sorundur.

Şiddeti yalnızca meydana geldiği olay üzerinden değerlendirmek ve sonrasında alınacak tedbirlerle yetinmek artık yeterli değildir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddete yönelten nedenler bilimsel olarak ele alınmalı; eğitimden aileye, sosyal politikalardan güvenliğe kadar ilgili tüm kurumların dahil olduğu kapsamlı ve önleyici çalışmalar hayata geçirilmelidir. Şiddetin sıradanlaştığı değil; çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, eğitim aldığı ve geleceğe hazırlandığı bir toplumsal düzeni sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda atılacak her ciddi ve kalıcı adımın takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
BaşakşehirGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

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