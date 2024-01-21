Başakşehir\'de arıza yapan otomobilin neden olduğu kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti

BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için yol kenarına bırakılan otomobilin neden olduğu kazada ağır yaralanan Abbas Yuva, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 FC 170 plakalı otomobil, arıza yapması nedeniyle yolun sağ şeridinde durdu. O sırada aynı istikamette giden Abbas Yuva'nın kullandığı 34 KY 2840 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yuva'nın kullandığı hafif ticari araç başka bir araca daha çarptı. Kaza sonrası Abbas Yuva ve diğer hafif ticari araçta bulunan İsmet İnal ile Çağla İnal yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abbas Yuva yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Değer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.