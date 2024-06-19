Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de bir kişi, çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulundu. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

19.06.2024 03:57
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Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Ekipler söz konusu kişiyi ikna etmeye yönelik çalışma yürüttü.

Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Düzenlenen operasyonla N.F. gözaltına alındı. Çocuklar, anneleriyle birlikte ambulansa götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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