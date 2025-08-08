Başakşehir'de Çorap İmalathanesinde Yangın

Başakşehir'de çorap imalathanesinde çıkan yangında hasar oluştu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi'nde bulunan 7 katlı binanın 3. katındaki çorap imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binadaki çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında imalathanede hasar oluştu.