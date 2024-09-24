Başakşehir'de Hükümlü Kadınlar Yakalandı

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Başakşehir'de asayiş denetimlerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altınşehir Mahallesi'nde yapılan asayiş denetimlerinde S.T. ve A.G, şüpheli görülerek durduruldu.

Yapılan sorgulamada, S.T'nin 50 ayrı evden hırsızlık, 2 kasten yaralama suçundan kaydı olduğu ve 5 farklı hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

A.G'nin ise 21 ayrı evden hırsızlık, 2 kasten yaralama, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kaydı bulunduğu, 3 hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığı ihlali suçundan da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.