Başakşehir'de Kolonya İmalathanesi Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de Kolonya İmalathanesi Yangını

12.05.2026 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'deki kolonya imalathanesinde çıkan yangın, patlamalara yol açtı; itfaiye müdahale ediyor.

Başakşehir'de 2 katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir patlama sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrardan girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık." dedi.

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kolonya İmalathanesi Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Kolonya İmalathanesi Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.