Başakşehir'de okulda saldırı... İstanbul Valisi Davut Gül: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci hedef gözetmeden bıçaklıyor - Son Dakika
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Başakşehir'de okulda saldırı... İstanbul Valisi Davut Gül: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci hedef gözetmeden bıçaklıyor

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Başakşehir\'de okulda saldırı... İstanbul Valisi Davut Gül: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci hedef gözetmeden bıçaklıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bu sabah yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Öğrencilerden 5'inin durumunun hafif olduğunu belirten Gül, "2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor." dedi. Hastane önünde gazetecilerle konuşan veliler de yeterince önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bu sabah yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Öğrencilerden 5'inin durumunun hafif olduğunu belirten Gül, "2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor." dedi. Hastane önünde gazetecilerle konuşan veliler de yeterince önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bu sabah bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı, 15 yaşında olduğu bildirilen saldırgan kız öğrenci gözaltına alındı.

Yaralıların tedavi gördüğü Çam Sakura Şehir Hastanesi ziyareti sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerden 5'inin durumunun iyi olduğunu söyledi. Gül şu bilgileri verdi:

"Tedavisi süren yavrularımızı Allah'tan şifa diliyoruz. Toplamda sekiz öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif yaralı. Muhtemelen gün içerisinde tedavisi tamamlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdiler. İki yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta ameliyat süreci devam ediyor. Bu ameliyatta henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili bir değerlendirme şu an itibariyle yapamıyoruz. Özetle 5 öğrencimizin durumu iyi, gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere, onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor.

"ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTERMEDEN BIÇAKLIYOR"

Bıçaklamayı yapan, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek. Yeni gelişmeler olursa da sizleri bilgilendireceğiz"

VELİLER ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ: "BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Vali Gül'ün hastaneden ayrılışı sırasında ve sonrasında konuşan bazı veliler ise okullarda yeterince önlem alınmamasını eleştirdi. "Başka çocuklar ölmesin" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen veliler gereken önlemlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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