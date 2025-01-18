Başakşehir'de Sahte İçki Faciası: Özbekistan Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de Sahte İçki Faciası: Özbekistan Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti

Başakşehir\'de Sahte İçki Faciası: Özbekistan Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özbekistan uyruklu Yulmurod Aytugdıev, sahte içki kullanımı sonrasında hayatını kaybetti. Aytugdıev'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

18.01.2025 17:46  Güncelleme: 17:49
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BAŞAKŞEHİR'de evde rahatsızlanarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özbekistan uyruklu Yulmurod Aytugdıev, sabaha karşı hayatını kaybetti. Sahte içki kullandıktan sonra rahatsızlandığı belirlenen Aytugdıev'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Başakşehir'de yaşayan Özbekistan uyruklu işçi Yulmurod Aytugdıev, 14 Ocak günü rahatsızlanarak oğlu tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Aytugdıev, bugün sabaha karşı 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, Aytugdıev'in 13 Ocak günü sahte içki içtiği ve ertesi gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Hayatını kaybeden Aytugdıev'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından cenaze Aytugdıev'in oğlu Dilmurod Usmanov ve yeğeni Kusmar Maşraviç'e teslim edildi.

Hayatını kaybeden Yulmurov Aytugdıev'in oğlu Dilmurod Usmanov, yaşadıklarını anlatarak, "Ben ölen kişinin oğluyum. 6 ay oldu buraya geleli. Babamla sadece ben geldik. Annem ve kız kardeşim memlekette. İçkiyi nereden aldığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda iyiydi. 'Baba ben işe gidiyorum' dediğimde 'Tamam, gidebilirsin' dedi. Ondan sonra çalışırken beni aradı. 'Çocuğum benim biraz hastalığım var. Beni doktora götür' dedi. Ondan sonra getirdim doktora. Doktorlar bana 'Bekleyeceksin' dediler. Ondan sonra 3 gün yattı. Saat 05.00 sıralarında ölmüş babam. Sonra buraya getirdiler. Burada bekliyoruz şuan. Babam bana sabah vücudunun yandığını söylemişti. Gömleğini açtığım zaman vücudu kızarmıştı" dedi.

Aytugdıev'in yeğeni Kusmar Maşraviç "Başakşehir göçmen konutlarında çalışıyordu. Aydınlatma işinde çalışıyordu. İçkiyi nerden aldığının bilgisi yok. İçkiyi içtikten bir gün sonra, ayın 14'ünde sabah 11.00 gibi hastaneye götürdük. İki çocuğu var. Biri kız, biri oğlan. Ailesi burda değil, hepsi Özbekistan'da. Hastanede 3 gün durdu. 3 gün sonra vefat etti. Bir gün önce evde alkol almış. 'Midem bulanıyor, beni hastaneye götür' demiş. Sahte içkiden vefat etti. Yarın cenazeyi saat 14.00' da uçakla Özbekistan'a götüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Sahte İçki Faciası: Özbekistan Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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