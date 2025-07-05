Başakşehir\'de Vinç Kazası

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, park halindeki araçlara çarptı. Kazada, 18 araç hasar gördü.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, sokakta bulunan araçlara çarparak sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, 18 aracın hasar gördüğü tespit edildi. Kazayla ile ilgili inceleme sürüyor.