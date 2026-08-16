Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0 yendi
Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanla başladı.
(ANKARA) - Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.
Başakşehir'in gollerini 14. dakikada Operi ve 72. dakikada Shomurodov kaydetti.
Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Amed SK ile karşılaşacak.
Kaynak: ANKA
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