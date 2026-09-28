Başarır, Osmaniye'de saldırıda öğretmenin ölümüne okul güvenliği uyarısı yaptı - Son Dakika
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Başarır, Osmaniye'de saldırıda öğretmenin ölümüne okul güvenliği uyarısı yaptı

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Başarır, Osmaniye\'de saldırıda öğretmenin ölümüne okul güvenliği uyarısı yaptı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Osmaniye'de bir öğretmenin okul bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Başarır, 'Neden okullarımızda gerekli güvenlik önlemlerini alamıyorsunuz? Daha kaç canımızın yanması gerekiyor?' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul saldırısına ilişkin, "Bir öğretmenimizin okulunda canından olması, çocuklarımızın can güvenliğinin tehdit altında olması hepimizin sorgulaması gereken ağır bir tablodur. Neden okullarımızda gerekli güvenlik önlemlerini alamıyorsunuz? Daha kaç canımızın yanması gerekiyor" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"Bugün yine bir öğretmenimizi, görev yaptığı okulda silahlı saldırı sonucu kaybettik. Oysa okul, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın kendini en güvende hissetmesi gereken yerdir. Bir öğretmenimizin okulunda canından olması, çocuklarımızın can güvenliğinin tehdit altında olması hepimizin sorgulaması gereken ağır bir tablodur. Neden okullarımızda gerekli güvenlik önlemlerini alamıyorsunuz? Daha kaç canımızın yanması gerekiyor? Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Mehmet Bilgili öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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