Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü başkent Tiflis'te kabul etti.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te temaslarda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ün, Hükümet Binası'nda Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, basına kapalı yapılan toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın ve hukuki işbirliğinin ele alındığı aktarıldı.

Gürcistan Başsavcısı Giorgi Gvarakidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve Gürcistan Hükümeti İdaresi Başkanı Levan Jorjoliani'nin de katıldığı görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkilerde üst düzey karşılıklı ziyaretlerin öneminin vurgulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Görüşmede) İki ülkenin ilgili kurumları arasında uluslararası organize suçlarla etkili mücadele, vatandaşların güvenliğinin ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi açısından verimli işbirliğinin özel önemi vurgulandı."

Gürcistan Başsavcısı Gvarakidze de Şentürk ile bir araya geldi

Gürcistan Başsavcılığının internet sitesinden yapılan açıklamada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ve beraberindeki heyetin, Gürcistan Başsavcısı Giorgi Gvarakidze ile görüştüğü ifade edildi.

Ülkeler arasında ilgili alanlardaki işbirliğinin toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, "Taraflar, yetkili kurumlar arasındaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi imkanlarını ve gelecekteki işbirliğinin net yönlerini görüştü. Ayrıca, suçla mücadele alanında deneyim paylaşımının, ortak çabaların ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemini ele aldılar." ifadelerine yer verildi.