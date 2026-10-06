Başbakan Lecornu, liselerde eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Başbakan Lecornu, liselerde eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini açıkladı

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, lise eylemleri nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı. LFI'li Panot ise eylemler kapsamında 5 bine yakın gencin gözaltına alındığını söyledi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Lecornu, Ulusal Mecliste hükümete soru faslında günlerdir devam eden ve ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğrencilerin ve onlara destek için sokağa inenlerin demokratik haklarını kullandıklarını dile getiren Lecornu, eylemlerde şiddete yer vermeyeceklerinin altını çizdi.

Lecornu, bazı şehirlerde eylemcilerin okulları ateşe verdiğini hatırlatarak, "Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor." dedi.

Aynı şekilde bir öğretmenin öğrenciler tarafından darbedildiği olaya ilişkin de "Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor." ifadesini kullandı.

5 bine yakın genç gözaltına alındı

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise hükümetin eylemleri yönetme şeklini eleştirdi.

Hükümetten liselilere baskı uygulamak yerine, gençlerin taleplerine yanıt vermesini isteyen Panot, eylemler kapsamında 5 bine yakın gencin gözaltına alındığını söyledi.

Panot, siyasi taleplere polisle değil siyasi yollarla cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylemler kapsamında 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 715'i güvenlik görevlisi, 215'i öğrenci olmak üzere yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Fransa'da liselilerin, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyümüştü.

Kaynak: AA
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