Üçoluk Göleti\'nde Lokanta ve Sosyal Tesis Açıldı

Başçiftlik ilçesi Üçoluk Göleti'nde bulunan lokanta ve sosyal tesis hizmete açıldı.
İlçede 1650 rakımlı Üçoluk Göleti'ndeki açılışı yapılan tesiste misafirlere yemek ikram edildi.
Tesis bahçesinde yöresel sanatçılar Şeyda Yıldırım, Nezaket Coşkun ve Halis Yıldırım tarafından konser verildi.
Açılışa, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler ve vatandaşlar katıldı.
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