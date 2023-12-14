11:15 •
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu•
11:06 • •
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kaymakam Gönül Uçar, İlçe Zabıta Amirliğini ziyaret etti.
Uçar, ziyarette, zabıta memuru Cemil Kesici'den çalışmaları, zabıta biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı.
Uçar, özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerini tebrik edip, başarılar diledi.
???????
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret - Son Dakika