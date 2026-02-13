Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Başçiftlik Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.
İlçedeki aşırı kar yağışı sonrası kabristanlık içindeki yolların karla kaplı olmasından dolayı zorlanan vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak için temizlik çalışması yapıldı.
Yollar kardan temizlenerek, vatandaşların ziyaretlerini sorunsuz yapabilmesi sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Mezarlık Temizliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?