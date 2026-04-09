Başçiftlik\'te Polis Haftası programı düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Emniyet Amiri Komiser Abdullah Ertürkler yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Asım Aköner, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Komiser Abdullah Ertürkler, İlçe Emniyet Amirliği personeli, daire amirleri ve vatanlar katıldı.

Polis Haftası etkinleri kapsamında Başçiftlik Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.