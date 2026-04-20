Başhekim Tutuklandı

BAŞHEKİM TUTUKLANDI
Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Kararın ardından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
