Başıboş eşek Karabük-Ankara kara yolunda trafiği tehlikeye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Ankara kara yolunda öğle saatlerinde ortaya çıkan başıboş eşek, Cumayanı Köyü mevkisinde seyir halindeki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Yol ortasında bir süre yürüyen eşeğin görüntüleri çevreden geçen bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
KARABÜK'te kara yoluna çıkan başıboş eşek, trafiği tehlikeye soktu. Eşeğin yol ortasında ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karabük- Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde meydana geldi. Başıboş eşek, karayolunun ortasında yürümeye başladı. Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında bir süre ilerleyen eşek, çevreden geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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