Basın Bayramı Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, basının doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlattığını belirtti.

Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ve yerel sorunların çözümü noktasında halkın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ve sorumluluk bilinci içinde yaptığı haberlerle şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkı sunan basın çalışanlarımızın çabaları her türlü takdirin üzerindedir."