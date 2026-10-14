BASK-AES Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin 648 bin 958 TL alacağını açıkladı - Son Dakika
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BASK-AES Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin 648 bin 958 TL alacağını açıkladı

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BASK-AES Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin 648 bin 958 TL alacağını açıkladı
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BASK-AES Başkanı Öğretici, 2023'te memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılacağı söylenmesine rağmen uygulanmadığını belirtti. Öğretici, birikmiş alacağın 648 bin 958 TL'ye ulaştığını, düzenlemenin derhal yapılarak hak kayıplarının telafi edilmesini istedi.

(ANKARA) - BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılacağının ifade edilmesine rağmen bugüne kadar uygulanmadığını belirterek, emeklilerin birikmiş alacağının 648 bin 958 liraya ulaştığını bildirdi. Öğretici, "Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir" dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Öğretici, memur emeklilerinin seyyanen zam alacağının 648 bin 958 liraya ulaştığını belirterek, zamların emekli maaşlarına yansıtılması ve hak kayıplarının telafi edilmesi çağrısında bulundu.

Öğretici, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"2023 yılında memurlara yönelik olarak açıklanan ve 8 bin 77 TL ile başlayan, daha sonra artarak bugün 25 bin 153 TL seviyesine ulaşan seyyanen zam, memur emeklilerine de aynen yansıtılacağı ifade edilmesine rağmen aradan geçen süreye rağmen emeklilerimize verilmemiştir.

Oysa memur emeklileri, aktif görevde bulunan memurların ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllarca devlete hizmet etmiş, alın teri dökmüş, kamu hizmetinin yükünü omuzlamış emeklilerimizin bu haktan mahrum bırakılması kabul edilemez.

Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 648 bin 958 TL gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Her geçen gün artan bu mağduriyet, artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır. Emekli maaşlarının aşırı düşüşü nedeniyle emeklilik hakkını kazanmış olanlar emekli olmak istemiyor.

Altını çizerek ifade ediyoruz ki seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir."

Kaynak: ANKA
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