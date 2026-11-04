BASK Başkanı Öğretici, emeklilikte sendikaların yanlarında olmayacağı uyarısını yaptı

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, "Bugün görev yapan tüm kamu görevlilerine açıkça sesleniyorum; yarın emekli olup açlık sınırının altındaki maaşlara mahküm kaldığınızda, bugün arkasından gittiğiniz o sendikaların hiçbiri yanınızda olmayacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanlığını da yürüten Öğretici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bir memur konfederasyonu genel başkanı olarak telefonlarının en çok çaldığı, mesaj kutusunun en çok dolduğu ve gittiği her sahada etrafını en çok saran kitlenin memur emeklileri olduğunu" bildirdi.

Öğretici, şunları kaydetti:

"Beni bir evlatları gibi görüp içlerindeki buruklukla 'Geçinemiyoruz, ne olur sesimizi daha gür duyur' diye haykırıyorlar. Büyüklerimizle ettiğim her sohbet boyunca kendilerine soruyorum: 'Çalışırken sendikalı mıydınız, haklarınız için ne yaptınız?' Aldığım cevaplar ne yazık ki hep aynı acı pişmanlığın eseri oluyor. 'Zamanında siyasi yakınlıkla, ideolojik gerekçelerle malum sendikalara üye olduk. Şimdiki aklımız olsa kapısından geçmezdik ama iş işten geçti.'

İşte tam da bu yüzden, bugün görev yapan tüm kamu görevlilerine açıkça sesleniyorum: Yarın emekli olup açlık sınırının altındaki maaşlara mahküm kaldığınızda, bugün arkasından gittiğiniz o sendikaların hiçbiri yanınızda olmayacak. Siyasi yakınlık uğruna, dağıtılan bir promosyon hevesiyle ya da küçük, anlık çıkarlar için üye olduğunuz o yapılar sizin sayenizde yüz binlerce üyeye ulaşıp kendi siyasi ajandalarına hizmet ederken, siz hem çalışırken hem de emekliliğinizde geçim kaygısıyla boğuşmaya devam edeceksiniz. Geleceğinizi anlık vaatlere ve siyasi angajmanlara feda etmeyin. Emekli olduğunuzda 'keşke' dememek, yarın pişmanlık duymamak için kararı bugün vermek zorundasınız. Bugünden gereğini yapın."