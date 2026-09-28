BASK Genel Başkanı Öğretici, Türk Öğretmenler Birliği kurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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BASK Genel Başkanı Öğretici, Türk Öğretmenler Birliği kurulması çağrısı yaptı

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BASK Genel Başkanı Öğretici, Türk Öğretmenler Birliği kurulması çağrısı yaptı
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BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, sendikalardan bağımsız bir meslek örgütü olarak Türk Öğretmenler Birliği kurulması çağrısı yaptı. Çağrının, öğretmenlerin hak ettiği konuma gelmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

(ANKARA)- BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, öğretmenlik mesleğine yönelik çalışmalar yürütecek, sendikalardan bağımsız bir meslek örgütü olarak "Türk Öğretmenler Birliği" kurulması çağrısında bulundu. Öğretici, "Bu çağrı sadece bir talepten ibaret değildir; bu çağrı, yıllardır görmezden gelinen meslek onurunun yeniden inşasıdır. Bu çağrı, tüm eğitim paydaşlarının ortak sesi olmak içindir" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yaptığı yazılı açıklamada "Türk Öğretmenler Birliği" kurulması çağrısında bulundu. Çağrının öğretmenlerin hak ettiği konuma gelmesi için yapıldığını dile getiren Öğretici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim sistemimizin temel taşı, geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimiz yıllardır ekonomik, mesleki ve sosyal sorunlarla baş başa bırakılmıştır. Her geçen yıl saygınlığı azalan, karar mekanizmalarının dışında tutulan, yalnızlaştırılan öğretmenlerimiz için artık söz değil, somut adımlar atılmalıdır. Sendikal çalışmaların ötesinde, bir çatı olarak meslek örgütü olacak; öğretmenlik mesleğini önceleyecek bir birlik şarttır. Çünkü sendikal mücadele alanı hizmet kolu sınıfında yapıldığı için bir meslek üzerinden değil; hizmet sınıfında olan herkes için yürütülmektedir. Sendikaların da destek vereceği, siyasilerden ve sendikalardan bağımsız bir meslek örgütü şarttır!

Ülkemizde birçok meslek grubu için böyle birlikler vardır. Örnek verecek olursak; avukatlar için Türkiye Barolar Birliği (TBB), noterler için  Noterler Birliği, hekimler için Türk Tabipleri Birliği (TTB), eczacılar için Türk Eczacıları Birliği (TEB), diş hekimleri için Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve veterinerler için Türk Veteriner Hekimleri Birliği meslek çatı örgütü olarak çalışmaktadır. Bu nedenle geleceği inşa eden, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin çatı birliğinin olmaması bile büyük eksikliktir. Bu çağrı sadece bir talepten ibaret değildir; bu çağrı, yıllardır görmezden gelinen meslek onurunun yeniden inşasıdır. Bu çağrı, tüm eğitim paydaşlarının ortak sesi olmak içindir. Bu çağrı, öğretmenlik mesleğini hak ettiği saygın konuma taşımak içindir!

NEDEN TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ?

Öğretmenler arasında birlik ve dayanışmayı artırmak, mesleki itibarı korumak ve yükseltmek, eğitim politikalarında etkin söz sahibi olmak,

öğretmenin haklarını yalnızca sendikal zeminde değil, kültürel, sosyal ve etik açıdan da koruyacak bir yapı oluşturmak için Türk Öğretmenler Birliği'ne ihtiyaç vardır. Öğretmenler yalnız değildir! Artık bu ülkenin öğretmenlerinin ortak bir sesi, ortak bir vizyonu, ortak bir çatıya ihtiyacı vardır.

NASIL KURULMALI?

Her görüşten, her sendikadan öğretmenin katılım göstereceği, meslek etiği ve evrensel değerler ışığında hareket edecek, siyasi değil mesleki duruşu önceleyen, öğretmenlik mesleğinin onurunu ve toplumsal itibarını önceleyen yapıda hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
Mehmet AlperEğitimGüncelSon Dakika

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