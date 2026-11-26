(ANKARA) - BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, eğitim sisteminde sık sık değiştirilen uygulamaların öğrenci, veli ve öğretmenleri belirsizlik içinde bıraktığını belirterek, "Hiç bir öğrencimiz başladığı sistemle mezun olamadı. Artık şu gerçeği açıkça görmek gerekiyor: 'Yaptım oldu' anlayışıyla eğitim düzelmiyor, düzelmez" dedi.

Eğitim sistemindeki değişikliklere ilişkin yazılı açıklama yapan BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, farklı dönemlerde hayata geçirilen uygulamaların yeniden değiştirilmesini eleştirdi. Sık değişen uygulamaların en büyük yükünü öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin taşıdığını ifade eden Öğretici, açıklamasında şunları kaydetti:

"?Türkiye'de eğitim sistemi, kalıcı bir devlet politikası yerine dönemlik kararlarla sürekli baştan yazılan bir 'yapboz tahtasına' dönmüş durumdadır. Her yeni uygulama 'büyük bir reform' olarak sunuluyorken pilot çalışmalar yapılmadan ve sahanın sesi dinlenmeden atılan bu adımlar, birkaç yıl içinde yine bir başka 'reform' gerekçesiyle rafa kaldırılıyor.

?Bu plansızlığın en somut örneklerini okul hayatının tam ortasında defalarca yaşadık. Reform yapıldı, ilkokulda el yazısı zorunlu hale getirildi; aradan zaman geçti, yeni bir reformla el yazısı kaldırıldı. Reform yapıldı, okullarda öğrencilere kıyafet serbestliği getirildi; bir süre sonra yine bir reform adı altında forma zorunluluğuna geri dönüldü. Reform yapıldı, 4+4+4 ile altmış aylık çocuklar birinci sınıfa başlatıldı, bir süre sonra yeni bir reformla 72 aya çıkarıldı. Reform yapıldı Fatih Projesi kapsamında altyapısı dahi olmayan milyonlarca tablet dağıtıldı, yine bir reform yapıldı tablet dağıtımları kaldırıldı.

?Yapboza dönen kararlar sadece bunlardan ibaret değil tabii ki. Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen sistemler sürekli sil baştan kurgulandı. Liselere geçişte LGS ile başlayan süreç; OKS, çoklu SBS, tekli SBS, TEOG derken yeniden LGS'ye evrildi. Üniversite kapısında ÖSS, YGS-LYS ve YKS modelleri art arda değişti. 4+4+4 düzenlemesiyle okul kademeleri bölündü; dershaneler kapatılıp önce 'Temel Lise'ye, ardından standart özel okullara dönüştürüldü; müfredat defalarca revize edildi.

?Her değişiklikte bedeli; belirsizlik içinde yönünü bulmaya çalışan öğrenciler, kaygıyla savrulan veliler ve sürekli değişen kurallara uyum sağlamaya zorlanan öğretmenler ödedi. Hiç bir öğrencimiz başladığı sistemle mezun olamadı. Artık şu gerçeği açıkça görmek gerekiyor: 'Yaptım oldu' anlayışıyla eğitim düzelmiyor, düzelmez. ?Eğitimde gerçekten bir şeyler düzeltilmek isteniyorsa; masa başında alınan ani kararlarla ve adı 'reform' konulan geçici uygulamalarla olmaz. Sahadaki eğitimcilerle, paydaşlarla bir araya gelerek ve ortak akılla hareket ederek geleceği şekillendirmek zorundayız."