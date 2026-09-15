BASK heyeti İYİ Parti'den Türkoğlu'na kamu çalışanı ve emekli sorunlarını iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BASK heyeti İYİ Parti'den Türkoğlu'na kamu çalışanı ve emekli sorunlarını iletti

BASK heyeti İYİ Parti\'den Türkoğlu\'na kamu çalışanı ve emekli sorunlarını iletti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları ile çözüm önerileri konuşuldu, eylemde rahatsızlanan kişiye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları konuşuldu.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (BASK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel başkanımız Mehmet Alper Öğretici ve beraberindeki heyetin, İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Erkut Demirci, Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Başkanı Ercan Tunç ve Bağımsız Haber Sen Genel Başkanı Halil Altay Kan'ın da ziyarete eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Kamu çalışanları ve emeklilerinin genel sorunları ile çözüm önerilerimizin konuşulduğu ziyarette aynı zamanda geçtiğimiz günlerde eylemde orantısız güç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı için geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye, çözümü için her platformda konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Selçuk Türkoğlu'na kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarına yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Türkoğlu, Cem Karakeçili, İYİ Parti, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASK heyeti İYİ Parti'den Türkoğlu'na kamu çalışanı ve emekli sorunlarını iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:29:17. #.0.3#
SON DAKİKA: BASK heyeti İYİ Parti'den Türkoğlu'na kamu çalışanı ve emekli sorunlarını iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement