(ANKARA)- BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memur ve emeklilere 2027 yılı için öngörülen toplam yüzde 9'luk artışın gelir adaletsizliğini derinleştireceğini belirterek, "Hayat pahalılığı her geçen gün derinleşirken, temel gider kalemleri kontrolsüz şekilde artarken, sabit gelirlilerin resmi enflasyonun bile çok gerisinde kalan rakamlarla baş başa bırakılması kabul edilemez" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2027 yılında tüm vergi, harç ve cezaların yüzde 27,83 oranında artırılacağı kesinleşti. Peki, devletin kendi alacaklarını ve vergilerini güncellediği bu yüksek oranlar karşısında sabit gelirlilerin durumu nedir? Yıllardır değişmeyen senaryo ne yazık ki yine devrede. Memur ve emeklilerine reva görülen artış oranı 2027 için yalnızca yüzde 5 artı yüzde 4 seviyelerinde kalıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün derinleşirken, temel gider kalemleri kontrolsüz şekilde artarken, sabit gelirlilerin resmi enflasyonun bile çok gerisinde kalan rakamlarla baş başa bırakılması kabul edilemez. Devletin gelir kalemleri enflasyonla tam uyumlu ve hatta fazlasıyla artarken, çalışanların ve emeklilerin alım gücünün erimesine göz yumulamaz."