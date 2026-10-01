BASK, yoksulluk sınırının 123 bin 130 TL\'ye çıktığını belirtip refah payı istedi

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (BASK) yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ'in 2026 Eylül ayı araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye, yoksulluk sınırının 123 bin 130 TL'ye yükseldiği belirtilerek sabit gelirlilere refah payı verilmesi talep edildi.

BASK'tan yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 130 TL'ye yükseldiği belirtilerek, "Sabit gelirlilerin artışları her daim enflasyon altında kalmıştır. Alım gücü düşün sabit gelirlilerin nefes alabilmesi için sabit ücretlerine ek artış olarak refah payı verilmelidir" denildi.