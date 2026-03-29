Başkale'de Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çamlık Mahallesi'nde arama ve yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 2 bin 526 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.