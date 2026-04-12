Başkale\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.