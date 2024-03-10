Başkale\'de Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

vivo, yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor

vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.