Başkan Akın Esnaf Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu

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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf odası başkanlarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kentin genel durumu hakkında bilgi veren Başkan Akın, "Kentimizi ortak akıl ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf odası başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada, Turgutlu Belediyesi'nin ve kentin genel durumu hakkında bilgilendirmeler yapılırken, Başkan Akın, şehrin kalkınması için hayata geçirecekleri projeleri esnaf odası başkanlarıyla paylaştı.

Kahvaltıda Başkan Çetin Akın'a, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu ve CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Mehmet Solmaz eşlik etti.

"Hayata geçireceğimiz projelerimizi görüştük"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Esnaf odası başkanlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Esnafımızın temsilcileriyle belediyemizin ve kentimizin son durumunu paylaştık, hayata geçireceğimiz projelerimizi görüştük. Kentimizi ortak akıl ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.