Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu Öğrencilerini Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu 2/B sınıfından 33 öğrenciyi ağırladı. Ziyaret, Hayat Bilgisi dersi kapsamında "Yönetim Birimleri" konusunu pekiştirmek ve çocukların belediye yönetimini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleşti.

Başkan Ataç, Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu 2/B sınıfı öğrencilerini misafir etti. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen buluşmada Ataç, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrenciler, Ataç'a belediye başkanının görevleri ve belediye çalışmalarına ilişkin merak ettikleri soruları yöneltti.

Ziyaret sırasında öğrenciler hazırladıkları mektupları Ataç'a teslim etti. Ataç, çocukların sorularını yanıtlayarak belediyenin yürüttüğü projeler, kentin gelişimi ve çocuklara yönelik sosyal çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çocuklar Ataç'a "Belediye başkanı ne iş yapar", "Belediye başkanı nasıl olunur", "Çocukken ne olmak isterdiniz", "Bir gününüz nasıl geçiyor" ve "Belediye başkanı olmak zor mu" gibi sorular yöneltti.