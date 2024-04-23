Başkan Aydar, 23 Nisan\'da çocukları ziyaret etti

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi.

Başkan Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı çerçevesinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Burada kreşteki küçüklerin Türk bayraklarıyla hazırladığı dansı izleyen Aydar, tüm çocukların bayramını kutladı.