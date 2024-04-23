Başkan Aydar, 23 Nisan'da çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Aydar, 23 Nisan'da çocukları ziyaret etti

Başkan Aydar, 23 Nisan\'da çocukları ziyaret etti

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi.

23.04.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi.

Başkan Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı çerçevesinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Burada kreşteki küçüklerin Türk bayraklarıyla hazırladığı dansı izleyen Aydar, tüm çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Aydar, 23 Nisan'da çocukları ziyaret etti - Son Dakika

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