Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Sgk Müdürü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nü Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü olarak göreve başlayan Murat Uğur'u ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başlayan Serkan Güneş'i ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SGK Müdürü Murat Uğur ve İlçe Tarım Orman Müdürü Serkan Güneş'i ziyaret ederek, tebrik etti.

Misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileten Balcıoğlu, "İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak Silivri'mizde göreve başlayan Serkan Güneş'i ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü olarak Silivri'mizde göreve başlayan Murat Uğur'u ziyaret ettik. Yeni görevlerinin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.