Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

14.03.2026 14:34  Güncelleme: 16:16
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve karanfil takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi yönetimiyle bir araya gelen Bozbey, daha sonra sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, karanfil takdim etti. Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Başkan Bozbey, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Başkan Bozbey, hastane yönetimi ve görevli sağlık personelini ziyaret etti. Doktor ve hemşireler başta olmak üzere tüm çalışanların Tıp Bayramı'nı tebrik eden Bozbey, günün anısına karanfil dağıttı.

"Sorumluluklarınızı fazlasıyla yerine getirdiğinizi biliyoruz"

İnsan hayatını etkileyen üç kutsal meslek bulunduğunu ve bunların öğretmenlik, hekimlik ve yargıçlık olduğunu dile getiren Bozbey, "Hekimlik mesleğini yürütenlerin çok önemli sorumlulukları var. Bu sorumluluklarınızı fazlasıyla yerine getirdiğinizi biliyoruz. Bu kutsal görevi yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. İnsanların sağlığına bir an önce kavuşması için mücadele ediyorlar. Zaman zaman karşılaştığınız sorunlar da var. Hastaneye gelen insanların da sakin ve anlayışlı olması gerekiyor. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

