Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye geleceğini bildirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye geleceğini duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserililerin bu ziyarete büyük bir heyecanla hazırlandığını bildirdi.

Şehrin bu özel günde büyük bir coşku içinde olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılamaya hazır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Kayseri'mize geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de görmek, tüm hemşehrilerimiz için büyük bir mutluluk kaynağı. Şehri en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 17 Ocak'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın kongresine katılıp, bir dizi açılışlar gerçekleştirecek. Kayserililer, Cumhurbaşkanımızı sevgiyle karşılamaya hazır. 17 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızı coşkuyla ağırlayacağız."