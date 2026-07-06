Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a eğitime sunduğu destek dolayısıyla plaket verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri, Belediye Başkanı Çakar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, eğitime sunduğu destek dolayısıyla Çakar'a plaket takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Başkan Çakar'a Eğitime Desteği İçin Plaket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?