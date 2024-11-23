Başkan Çırpanoğlu Soğucak'ta Mahalle Ziyareti Gerçekleştirdi

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Soğucak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada Çırpanoğlu'nun seçim sonrası mahallelere teşekkür ziyaretleri kapsamında Soğucak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Köy konağında gerçekleşen ziyarette seçimin ardından ilçe merkezi ve Soğucak Mahallesi'ne yapılan yatırımlar konuşuldu, devam eden ve planlanması tamamlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Başkan Çırpanoğlu, mahalle sakinleri adına Soğucak Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Şimşek'e al bayraklı tablo hediye etti.