Başkan Çolakbayrakdar\'dan Kaymakama Ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamlığına atanan Erdoğan Turan Ermiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar Ermiş'e yaptığı ziyaretin ardından belediyenin hayata geçirdiği "Dost Eli" projesi kapsamında faaliyet gösteren Dost Market, Dost Mağaza ve Sosyal Market'i gezdirerek yürütülen hizmetleri yerinde anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini belirterek, en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetlerin geldiğini ifade etti.

İlçede yaşayan vatandaşlara hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Dost Eli çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa ne zaman nerede olunması gerekiyorsa şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. Dost Eli isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz."

Kocasinan Kaymakamı Ermiş ise yürütülen projeleri takdirle karşıladığını anlatarak, örnek çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın büyük bir başarı olduğunu aktardı.