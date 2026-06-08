Başkan Demirbaş'tan Yürekli'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Demirbaş'tan Yürekli'ye Ziyaret

Başkan Demirbaş\'tan Yürekli\'ye Ziyaret
08.06.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni Emniyet Müdürü Yürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tamer Yürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Demirbaş, yeni görevine başlayan Yürekli'ye başarı dileklerini ileterek, ilçenin huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Demirbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Çubuk'un her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, emniyet teşkilatının bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Yürekli'ye yeni görevinde başarılar dileyen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yeni göreviniz dolayısıyla sizleri tebrik etmek ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. İlçemiz hızla büyüyor, nüfusumuz ve hareketliliğimiz her geçen gün artıyor. Bu noktada emniyet teşkilatımızın özverili çalışmaları büyük önem taşıyor. Bir önceki İlçe Emniyet Müdürümüz Aytaç Çağlar Yıldırım ile de uyum içerisinde çalıştık. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız bizim baş tacımızdır. Sizin nezdinizde tüm emniyet personelimize teşekkür ediyor, görevinizde başarılar diliyorum."

İlçe Emniyet Müdürü Tamer Yürekli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çubuk'ta göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçenin misafirperver yapısından etkilendiğini belirten Yürekli, "Çubuk'un yaşanabilir ve huzurlu bir kent olduğunu ilk günden itibaren gözlemledim. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor. Nazik ziyaretiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş'tan Yürekli'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Demirbaş'tan Yürekli'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.