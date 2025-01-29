Başkan Demirçalı, Çelemli Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Demirçalı, Çelemli Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle ziyaretlerine Çelemli Mahallesi ile devam ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyip çözüm önerileri sundu.

29.01.2025 12:40  Güncelleme: 13:58
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(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle ziyaretlerine Çelemli Mahallesi ile devam etti. Başkan Demirçalı, "Mahalle ziyaretlerimizle halkımızın yaşadığı sorunları bizzat yerinde inceleyerek çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Başkan Demirçalı, her hafta başka bir kırsal mahalleye giderek, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve şikayetlerini dinliyor. Merkez mahallelerde gerçekleştirdiği halk buluşmalarının yanı sıra kırsal mahalleleri de ihmal etmeyen Başkan Demirçalı, bu hafta da Çelemli Mahallesi'nin misafiri oldu.

Çelemli Mahallesi'ndeki kahvehanede muhtar ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Demirçalı, daha sonra mahallede yaşanan sıkıntıları dinleyerek, yerinde incelemelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizin 107 mahallesi bulunuyor. Bu mahallelerimizin bir bölümü kırsalda kalıyor. Tarım cenneti Yüreğir'in her bir kırsal mahallesine de eşit oranda hizmet götürmek istiyoruz. Mahalle gezilerimizde vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları bizzat yerinde incelemiş oluyoruz. Çelemli Mahallemizde de vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini dinledik. Sorunlarını gidermek için adımlar attık. Tüm kırsal mahallelerimizde sorunları giderene kadar bu mahallelerimize ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Demirçalı, Çelemli Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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