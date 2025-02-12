Başkan Doğanay, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, evleri yanan üç aileyi ziyaret etti.

Doğanay, Yeşilöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan ve iki eve sıçrayan yangında zarar gören ailelere ziyarette bulundu.

Üç aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Doğanay, dar gününde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.